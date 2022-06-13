Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу – президент «Енергоатому»

Росіяни розмістили на території Запорізької АЕС багато військової техніки

Російська армія перетворила окуповану Запорізьку атомну електростанцію на військову базу. Про це повідомив у інтерв'ю LIGA.net президент держкомпанії «Енергоатом» Петро Котін.

Очільник держкомпанії повідомив, що росіяни розмістили на окупованій Запорізькій АЕС (ЗАЕС) військових та важку техніку – вантажівки, танки та БМП (бойова машина піхоти. – Ред.)

«Окупанти не втручаються в роботу АЕС, але вони там укріплюються, риють окопи, використовують станцію як військову базу», – сказав Котін.

Водночас Котін запевнив, що окупанти не зможуть постачати з окупованої електростанції електроенергію в Крим і Росію.

«Говорити можна все що завгодно, але станція працює в іншому частотному режимі й не під’єднана до енергосистеми Росії та Криму», – додав він.

Нагадаємо, 10 червня був відновлений зв'язок між серверами Запорізької АЕС із контролю за ядерним матеріалом та МАГАТЕ. Зв’язок було втрачено 30 травня 2022 року, коли російські окупанти відключили в Енергодарі Vodafone. А саме із цим мобільним оператором Міжнародне агентство з атомної енергії має контракт на передачу даних.

Раніше стало відомо, що окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

Також повідомлялося, що російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи.

Додамо, що росіяни захопили Запорізьку АЕС 4 березня.

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