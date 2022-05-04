Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар

Фактично росіяни тримають фахівців найбільшої в Європі атомної електростанції у заручниках

Російські окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС покидати Енергодар, навіть якщо цього вимагає робота. Фактично росіяни тримають фахівців найбільшої в Європі атомної електростанції у заручниках. Про це повідомляє «Енергоатом».

3 травня російські війська не випустили з Енергодару головного інженера Запорізької атомної електростанції Юрія Чернічука: він мав брати участь у засіданні Ради головних інженерів ДП «НАЕК «Енергоатом», заплановане у Запоріжжі – найближчому до ЗАЕС українському вільному місті. Проте на виїзді з міста Чернічука затримали та відвезли на допит до працівників ФСБ, які активно «працюють» у захопленому місті.

«Зрештою Чернічуку та іншим керівникам ЗАЕС заборонили покидати місто – навіть якщо цього вимагає робота, від якої залежить передусім безпека не лише регіону, а всього континенту. Втім, відсутність в окупантів навіть елементарного здорового глузду вже й не дивує», – заявили в «Енергоатомі».

У підсумку в засіданні Ради головних інженерів НАЕК «Енергоатом» взяли участь головні інженери трьох українських АЕС (без Запорізької атомної станції) та решти відокремлених підрозділів компанії.

Днями було оголошено підозру російському генералу, що керував захопленням Запорізької АЕС.

Раніше було названо ім’я російського генерала, що керував захопленням Запорізької АЕС.

Нагадаємо, «Енергоатом» підрахував збитки від обстрілів рашистів Запорізької АЕС. Було встановлено, що окупанти, які обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, завдали шкоди на 18,3 млрд грн.