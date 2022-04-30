«Росенергоатом» відправив своїх спеціалістів-ядерників на Запорізьку АЕС – МАГАТЕ

Персонал атомної електростанції працює під надзвичайним тиском із боку окупантів

«Росенергоатом», який є підрозділом російської державної атомної компанії «Росатом», скерував на Запорізьку АЕС групу власних спеціалістів-ядерників. Вони вимагають щоденних звітів від керівництва станції про конфіденційні питання щодо функціонування АЕС, про це йдеться в повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії.

Згадані питання стосуються аспектів, пов'язаних із адмініструванням і управлінням, технічним обслуговуванням і ремонтом, охороною та контролем доступу до об’єкту, а також поводженням з ядерним паливом, відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами.

Персонал Запорізької АЕС – найбільшої в країні станції з шістьма реакторами – «працює під неймовірним тиском», повідомила агентству українська сторона.

Російські війська захопили станцію 4 березня. Попри те, що ситуація в Запоріжжі продовжує залишатися складною та, за словами Гроссі, потребує постійної уваги через присутність російських сил і персоналу «Росатому», управління залишається за українськими операторами.

У МАГАТЕ також повідомили, що віддалена передача даних від Чорнобильської АЕС до штаб-квартири Агентства у Відні поступово відновлюється після того, як цього тижня його фахівці оновили системи автоматичного моніторингу та розгорнули нові канали передачі на основі супутникових технології. Передача даних з Чорнобиля була перервана на два місяці внаслідок окупації.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що йому пропонували віддати Запорізьку АЕС Росії.

Раніше дві ракети пролетіли над Запорізькою АЕС.

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