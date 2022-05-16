На Запорізькій АЕС окупанти замаскували сліди обстрілів

Працівникам станції заборонено приходити на роботу з телефонами

Російські загарбники прикрили від сторонніх очей обстріляні ними при захопленні будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС. Уздовж периметра окупанти вирили окопи. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Результати обстрілу окупантами будівлі навчально-тренувального центру атомної станції сором'язливо прикрили. Уздовж всього периметра АЕС вириті окопи, розміщені мішки з піском, Бетонні блоки та інші інженерні загородження», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що співробітникам Запорізької АЕС заборонено приходити на роботу з телефонами.

В «Енергоатомі» також додали, що в Енергодарі стало менше російських військових. Ймовірно, їх «перекинули» на Донбас.

Нагадаємо, окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС залишати Енергодар.

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