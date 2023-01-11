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Окупанти закрили доступ на Запорізьку АЕС для 1,5 тис. працівників станції

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти закрили доступ на Запорізьку АЕС для 1,5 тис. працівників станції
Окупанти перетворили ЗАЕС на військову базу
фото з відкритих джерел

Окупанти звозять на Запорізьку АЕС працівників із Росії

Російські окупанти продовжують здійснювати моральний та фізичний тиск на працівників Запорізької АЕС. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір із «Росатомом», позбавлені перепусток та доступу на підприємство.

Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Росії та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої націоналізації квартир місцевих жителів, які виїхали.

Раніше стало відомо, що окупанти примусили близько 3 тис. працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.

Крім того, погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, окупанти в Енергодарі вивели з обігу українську гривню. У місті значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

Як повідомлялося, російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, усі шість енергоблоків атомної станції зупинені. 

Наразі на території Запорізької АЕС перебуває приблизно 500 російських окупантів, у них вибухівка, вони всі озброєні.

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Теги: Запорізька АЕС окупанти війна росія

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