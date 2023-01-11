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Запорізька АЕС перетворилася на військову базу окупантів: що відбувається на станції

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Запорізька АЕС перетворилася на військову базу окупантів: що відбувається на станції
Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС в березні 2022 року
фото з відкритих джерел

Держатомрегулювання розповіло про ситуацію на Запорізькій АЕС

Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, усі шість енергоблоків атомної станції зупинені. Про це сказав в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков під час брифінгу, повідомляє Укрінформ

За словами Корікова, за період окупації відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС. На станції перебувають військові та представники «Росатома», які втручаються в технологічний процес управління АЕС.

«Перебування російських військових, зброї, вибухівки, вибухової техніки на АЕС не має нічого спільного з дотриманням ядерної безпеки. Фактично окупанти перетворили АЕС на військову базу», – сказав Коріков.

Він зазначив, що зона безпеки навколо Запорізької АЕС може бути встановлена тільки за умови демілітаризації та повної деокупації території станції.

«Україна виходить з пропозицією, що зона безпеки має створюватись на умовах демілітаризації, повної деокупації території самої ЗАЕС та навколо неї, включно з містом Енергодар. Важливе її повернення під контроль української влади. Ми ці пропозиції передали, і генеральний директор МАГАТЕ у своїх переговорах виходить саме з української позиції», – зауважив очільник Держатомрегулювання.

Також Коріков повідомив, що на підконтрольній Україні території експлуатуються девять енергоблоків атомних електростанцій, з них у мережі на повну потужність працюють вісім, один енергоблок перебуває в плановому ремонті.

Нагадаємо, в кінці грудня 2022 року на Запорізьку АЕС прибув перший заступник керівника адміністрації російського диктатора Сергій Кирієнко.

Наразі на території Запорізької АЕС перебуває приблизно 500 російських окупантів, у них вибухівка, вони всі озброєні.

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Теги: Запорізька АЕС окупанти електроенергія росія Україна війна

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