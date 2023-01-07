Окупанти примусово видали російські паспорти тисячам працівників Запорізької АЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС в березні 2022 року

Російські окупанти в Енергодарі вивели з обігу українську гривню

Російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області російські окупаційні війська примусили близько 3 тис. працівників Запорізької АЕС отримати російські паспорти.

Крім того, погрожуючи підприємцям штрафами та вилученням майна, окупанти в Енергодарі вивели з обігу українську гривню.

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У місті значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями.

Нагадаємо, в кінці грудня 2022 року на Запорізьку АЕС прибув перший заступник керівника адміністрації російського диктатора Сергій Кирієнко.

Наразі на території Запорізької АЕС перебуває приблизно 500 російських окупантів, у них вибухівка, вони всі озброєні.

Президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції заявив, що питання Запорізької АЕС буде вирішено найближчими тижнями. Наразі вже існує угода про виведення важких озброєнь і електростанції біля Енергодару.