Соратник Путіна приїхав на Запорізьку АЕС

Мета візиту Кирієнка – нібито перевірка безпеки об’єкту та умов роботи співробітників

Перший заступник керівника адміністрації російського диктатора Сергій Кирієнко прибув на Запорізьку АЕС. Про його візит у своєму Telegram-каналі повідомив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

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Мета його візиту – нібито перевірка безпеки об’єкту та умов роботи співробітників.

Раніше повідомлялося, що наразі на території Запорізької АЕС перебуває приблизно 500 російських окупантів, у них вибухівка, вони всі озброєні.

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що на Запорізькій АЕС будуть працювати мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції у зимовий період.

Також президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції заявив, що питання Запорізької АЕС буде вирішено найближчими тижнями. Наразі вже існує угода про виведення важких озброєнь і електростанції біля Енергодару.