Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Соратник Путіна приїхав на Запорізьку АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Соратник Путіна приїхав на Запорізьку АЕС
На території Запорізької АЕС перебуває приблизно 500 окупантів
Володимир Рогов / Telegram

Мета візиту Кирієнка – нібито перевірка безпеки об’єкту та умов роботи співробітників

Перший заступник керівника адміністрації російського диктатора Сергій Кирієнко прибув на Запорізьку АЕС. Про його візит у своєму Telegram-каналі повідомив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

Мета його візиту – нібито перевірка безпеки об’єкту та умов роботи співробітників.

Раніше повідомлялося, що наразі на території Запорізької АЕС перебуває приблизно 500 російських окупантів, у них вибухівка, вони всі озброєні.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що на Запорізькій АЕС будуть працювати мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції у зимовий період. 

Також президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції заявив, що питання Запорізької АЕС буде вирішено найближчими тижнями. Наразі вже існує угода про виведення важких озброєнь і електростанції біля Енергодару.

Читайте також: Ситуація навколо ЗАЕС. Чи варто йти на угоду з росіянами
Теги: АЕС Запорізька АЕС війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МАГАТЕ готується направити групи на українські АЕС
МАГАТЕ готується направити групи на українські АЕС
23 грудня, 19:10
Зеленський повідомив, скільки окупантів перебуває на Запорізькій АЕС
Зеленський повідомив, скільки окупантів перебуває на Запорізькій АЕС
18 грудня, 13:55
Україна планує розвивати атомну енергетику
Україна змінить підхід до будівництва нових блоків АЕС – Галущенко
17 грудня, 03:15

Події в Україні

Британська розвідка пояснила, чому Кремінна важлива для РФ
Британська розвідка пояснила, чому Кремінна важлива для РФ
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Соратник Путіна приїхав на Запорізьку АЕС
Соратник Путіна приїхав на Запорізьку АЕС
Дефіцит електроенергії збільшився: роз‘яснення від «Укренерго»
Дефіцит електроенергії збільшився: роз‘яснення від «Укренерго»
Конституційний суд пояснив вимогу перейменування УПЦ МП
Конституційний суд пояснив вимогу перейменування УПЦ МП
Обстріл Херсона та атака на Сумщину: яка ситуація в регіонах
Обстріл Херсона та атака на Сумщину: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
44K
На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла
42K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (мапа)
13K
Уряд ліквідував Фонд соціального страхування: що чекає на українців
8063
Дев'ять причин, чому криза 2023 року почнеться саме з Китаю
8037
СБУ потролила Путіна з перстнями (фото)

Новини

ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Сьогодні, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
Вчора, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Вчора, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Вчора, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Вчора, 17:23
Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята
Вчора, 16:52

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту