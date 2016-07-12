Окупанти затримали українця при в’їзді в Крим – ЗМІ

Затримання громадянина 1973 року народження відбулося в пункті пропуску «Джанкой».

Російські ЗМІ стверджують, що при в'їзді в Крим співробітники прикордонного управління ФСБ Росії на окупованому півострові затримали громадянина України, який нібито перебував у розшуку на території сусідньої держави. Як повідомляє «РІА Крим», затримання громадянина 1973 року народження відбулося в пункті пропуску



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Затримання громадянина 1973 року народження відбулося в пункті пропуску «Джанкой».

Російські ЗМІ стверджують, що при в'їзді в Крим співробітники прикордонного управління ФСБ Росії на окупованому півострові затримали громадянина України, який нібито перебував у розшуку на території сусідньої держави.

Як повідомляє «РІА Крим», затримання громадянина 1973 року народження відбулося в пункті пропуску «Джанкой».

«В ході перевірки документів з'ясувалося, що прямував за маршрутом Генічеськ - Джанкой чоловік, що з грудня 2017 року розшукується правоохоронними органами Криму за вчинення злочину за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу Росії (Грабіж)», - цитує ЗМІ повідомлення прикордонного управління.

Прикордонники стверджують, що затриманого передали співробітникам російської поліції, зараз він знаходиться під вартою.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, так як російська сторона не відкриває їх персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».

Джерело: Крим.Реалії