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    Події в Україні

    Окупанти затримали українця при в’їзді в Крим – ЗМІ

    Затримання громадянина 1973 року народження відбулося в пункті пропуску «Джанкой».
    Російські ЗМІ стверджують, що при в'їзді в Крим співробітники прикордонного управління ФСБ Росії на окупованому півострові затримали громадянина України, який нібито перебував у розшуку на території сусідньої держави. Як повідомляє «РІА Крим», затримання громадянина 1973 року народження відбулося в пункті пропуску
    • Сьогодні, 15:43
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    Затримання громадянина 1973 року народження відбулося в пункті пропуску «Джанкой».

    Російські ЗМІ стверджують, що при в'їзді в Крим співробітники прикордонного управління ФСБ Росії на окупованому півострові затримали громадянина України, який нібито перебував у розшуку на території сусідньої держави.

    Як повідомляє «РІА Крим», затримання громадянина 1973 року народження відбулося в пункті пропуску «Джанкой».

    «В ході перевірки документів з'ясувалося, що прямував за маршрутом Генічеськ - Джанкой чоловік, що з грудня 2017 року розшукується правоохоронними органами Криму за вчинення злочину за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу Росії (Грабіж)», - цитує ЗМІ повідомлення прикордонного управління.

    Прикордонники стверджують, що затриманого передали співробітникам російської поліції, зараз він знаходиться під вартою.

    У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, так як російська сторона не відкриває їх персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».

    Джерело: Крим.Реалії

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