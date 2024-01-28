Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру (оновлено)
У Дніпрі було чутно звук вибуху
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Повітряні сили попереджали про рух ракети в бік міста

У Дніпрі під час повітряної тривоги прогримів вибух. Про це повідомило «Суспільне».

«У Дніпрі чутно звук вибуху», – написало видання о 13:01.

Перед цим Повітряні сили попередили про рух ракети в напрямку Кіровоградської області. Пізніше ворожа ціль змінила рух у бік Дніпра.

О 13:07 на Дніпропетровщині було оголошено відбій повітряної тривоги.

Оновлено. Згодом очільник Дніпропетровської ОВА поінформував, що у Дніпровському районі захисники знищили ворожу крилату ракету.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 січня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Чотири БпЛА було збито.

До слова, Росія тримає в Чорному морі чотири ракетоносії. Сумарний залп «Калібрів» може сягати 24 ракет.

Триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.

Теги: тривога вибух російська ракета Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
23 сiчня, 04:20
Вибухи у Кривому Розі прогриміли під час повітряної тривоги
Кривий Ріг під масованим ракетним ударом
8 сiчня, 07:35
Засобам радіоелектронної боротьби приписували виведення з ладу безпілотників, а не ракетних систем
ISW оцінив виведення з ладу 20 російських ракет за допомогою РЕБ
14 сiчня, 06:10

Події в Україні

ЗСУ повідомили, чи мають росіяни стратегічні успіхи на сході України
ЗСУ повідомили, чи мають росіяни стратегічні успіхи на сході України
Українська армія увійшла до п’ятірки найпотужніших у Європі
Українська армія увійшла до п’ятірки найпотужніших у Європі
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру (оновлено)
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру (оновлено)
Росія вивела в Чорне море ще два носії ракет: ЗСУ оцінили загрозу
Росія вивела в Чорне море ще два носії ракет: ЗСУ оцінили загрозу
Росіяни кажуть про захоплення села на Харківщині: подробиці
Росіяни кажуть про захоплення села на Харківщині: подробиці
Прикордонники розповіли, якими способами ухилянти найчастіше тікають за кордон
Прикордонники розповіли, якими способами ухилянти найчастіше тікають за кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Українець добровільно вступив до російської армії, воював проти ЗСУ та потрапив у полон
18K
Армія Білорусі готова до вторгнення в Україну – опозиціонер
16K
Садовий розповів, коли разом із п’ятьма синами піде воювати
8173
Захід може стерти російського агресора. Але не поспішає це робити. Чому?
7631
Техас проти Байдена. Що відбувається у США?
5783
Нічна атака дронами та ракетами: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

Новини

Підозра чиновникам Міноборони, Греція може передати Україні зброю: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Невеликий сніг у низці областей: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 04:45
День затвердження Державного прапора України. Які свята відзначаємо 28 січня
Сьогодні, 00:05
Мобілізація, бронювання. ЗМІ аналізують наслідки для економіки
Вчора, 15:20
До боржників за електроенергію буде індивідуальний підхід і вони зможуть реструктуризовати свої борги – ексміністр
Вчора, 15:06
Кількість боїв зросла на всіх напрямках – свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua