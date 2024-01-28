Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру (оновлено)
Повітряні сили попереджали про рух ракети в бік міста
У Дніпрі під час повітряної тривоги прогримів вибух. Про це повідомило «Суспільне».
«У Дніпрі чутно звук вибуху», – написало видання о 13:01.
Перед цим Повітряні сили попередили про рух ракети в напрямку Кіровоградської області. Пізніше ворожа ціль змінила рух у бік Дніпра.
О 13:07 на Дніпропетровщині було оголошено відбій повітряної тривоги.
Оновлено. Згодом очільник Дніпропетровської ОВА поінформував, що у Дніпровському районі захисники знищили ворожу крилату ракету.
Нагадаємо, що в ніч проти 28 січня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Чотири БпЛА було збито.
До слова, Росія тримає в Чорному морі чотири ракетоносії. Сумарний залп «Калібрів» може сягати 24 ракет.
Триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.
Коментарі — 0