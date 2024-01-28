Нічна атака дронами та ракетами: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в чотирьох областях

Уночі проти 28 січня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Чотири БпЛА було збито. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Ворог атакував вісьма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

Також окупанти вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з району Воронезької області та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

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Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

«Мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону», – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, у Києві та низці областей на Півдні у суботу, 27 січня, було оголошено повітряну тривогу. У Харкові та Полтаві було чутно звуки вибухів.

Як повідомлялося, ворог атакував Полтавщину ракетами, в області працювала ППО. Російські війська обстріляли підприємство у Кременчуцькому районі. На місці влучання виникла сильна пожежа.

Також росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Попередньо, внаслідок атаки є збиті ворожі БПЛА. Повідомлялося, що уражень зазнав один із об'єктів інфраструктури.