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Росія вивела в Чорне море ще два носії ракет: ЗСУ оцінили загрозу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росія вивела в Чорне море ще два носії ракет: ЗСУ оцінили загрозу
На бойове чергування виведені два надводні та два підводні ракетоносії противника
фото: міноборони РФ (ілюстративне)

Оборонці попередили про надзвичайно високий рівень ракетної загрози

Росія вивела у Чорне море ще два носії крилатих ракет «Калібр». Таким чином, загальна кількість ворожих ракетоносіїв у морі збільшилася до чотирьох. Про це повідомили Сили оборони півдня України в Telegram.

За даними оборонців, ворог збільшив корабельне угруповування у Чорному морі до 11 одиниць, вивівши додаткові носії крилатих ракет.

Зараз у морі на бойове чергування виведені два надводні та два підводні ракетоносії противника. Сумарний залп «Калібрів» може сягати 24 ракет.

«Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно», – закликали захисники.

Нагадаємо, що ще сьогодні вранці керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк повідомляла, що РФ вивела на бойове чергування в акваторії Чорного моря два підводні човни з вісьмома ракетами типу «Калібр».

Як повідомлялося, в ніч проти 28 січня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Чотири БпЛА було збито.

Триває 704-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.

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Теги: Україна обстріл корабель російська ракета

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