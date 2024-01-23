У Харкові пролунали вибухи

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для Сумської та Харківської областей

У ніч проти 23 січня у Харкові пролунала серія вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову. Людей закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для Сумської та Харківської областей.

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Пізніше Терехов повідомив, що загарбники били по району житлової та цивільної забудови.

«На даний момент знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів», – написав він.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив ушкодження житлового будинку.

«Огляд місць профільними службами триває. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила», – зазначив він.

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Нагадаємо, унаслідок масованої атаки РФ по території України 2 січня, є кілька прильотів у середмісті Харкова. Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що зараз вже відомо про шістьох постраждалих.

Як повідомлялося, Україні потрібно від партнерів отримати інструмент, щоб закінчити війну. І цей інструмент і є високотехнологічна далекобійна зброя.

Нагадаємо, Кирило Буданов повідомив, що російські загарбники мають ще вісім літаків А-50, які перебувають у хорошому стані. Начальник розвідки нагадав, що літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 був збитий і вибухнув, а от повітряний пункт управління Іл-22 із сильними пошкодженнями здійснив посадку в Анапі.