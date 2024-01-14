ISW оцінив виведення з ладу 20 російських ракет за допомогою РЕБ

Українські сили можуть впроваджувати інновації та адаптуватися до них

Виведення з ладу понад 20 ракет за допомогою засобів РЕБ може бути переломом українських можливостей радіоелектронної боротьби. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Військові аналітики зазначають, що засобам радіоелектронної боротьби зазвичай приписували виведення з ладу російських безпілотників, але не ракетних систем.

ISW раніше оцінював, що кампанія ударів Росії проти України і українська адаптація до протидії новим російським ударним комплексам є частиною ширшої тактичної і технологічної гонки «напад-захист» між можливостями дальньої авіації та протиповітряної оборони.

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Зазначається, що речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що російський ракетний удар 13 січня, був схожий на удар, який російські війська зробили 8 січня.

Інститут вивчення війни вважає, що слова Ігната свідчать про те, що українські сили можуть розпізнати закономірності в повторюваних російських ударах і, відповідно, впроваджувати інновації та адаптуватися до них.

Нагадаємо, під час атаки по Україні зранку 13 січня не всі російські ракети досягнули своєї мети. Ворожі повітряні цілі стають менш якісними і не долітають. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Понад 20 повітряних об'єктів не досягнули своїх цілей: або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або на них вплинули засоби радіоелектронної боротьби українських Сил оборони.

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Раніше ЗСУ пояснили, чому Росія не використала «Калібри» під час ранкової атаки.

Нагадаємо, в Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога, яка була оголошена близько 6 години ранку через ракетну небезпеку.