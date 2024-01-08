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Кривий Ріг під масованим ракетним ударом

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кривий Ріг під масованим ракетним ударом
Вибухи у Кривому Розі прогриміли під час повітряної тривоги
фото ілюстративне

Окупанти вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами

У понеділок, 8 січня, близько 7:10 прогриміли вибухи у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Про це повідомляють телеграм-канали.

Цю інформацію підтвердив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Масована ракетна атака на Кривий Ріг. Не ігноруємо повітряну тривогу. Дотримуємося інформаційної гігієни», – написав він у Telegram.

Повітряні сили ЗСУ повідомили: «Балістика із Криму – на Кривий Ріг!»

Нагадаємо, о 6-й годині ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область).

Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі.

У повітряному просторі Україні зафіксовано кілька груп ворожих ракет, зокрема «Кинджали».

Уранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи.

Також у Хмельницькому прогриміла серія вибухів.

Увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Теги: ракета війна окупанти вибух Кривий Ріг

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