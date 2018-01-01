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    Події в Україні

    Окупанти змушують відмовлятися від українського громадянства кримчан-призовників

    За три роки в російську армію призвали близько 10 тисяч кримчан
    Кримчан, яких запрошують для участі в колегії присяжних засідателів в підконтрольних Росії судах на півострові, а також під час призову в російську армію, змушують відмовитися від українського громадянства. Про це на засіданні об'єднання «Кримська солідарність» розповіла юристка Ліля Гемеджи. За її словами, юристи отримують звернення
    • Сьогодні, 09:22
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    За три роки в російську армію призвали близько 10 тисяч кримчан

    Кримчан, яких запрошують для участі в колегії присяжних засідателів в підконтрольних Росії судах на півострові, а також під час призову в російську армію, змушують відмовитися від українського громадянства. Про це на засіданні об'єднання «Кримська солідарність» розповіла юристка Ліля Гемеджи.

    За її словами, юристи отримують звернення громадян з цього приводу.

    «Багато хто звертається до юристів з питанням: нам прийшли повістки на участь в колегії присяжних, але при цьому вимагають відмову від українського громадянства. Це, згідно з українським законодавством, незаконно і не є дійсним», – зазначила Гемеджи.

    Юристка також зазначила, що законодавство Росії передбачає можливість проходження військової служби в альтернативному порядку і розповіла, які умови для цього мають виконуватися.

    Суд колегії присяжних має запрацювати в анексованому Росією Криму в 2018 році. За даними Кримської правозахисної групи, за три роки в російську армію призвали близько 10 тисяч кримчан.

    У січні 2018 року прокуратура Автономної Республіки Крим просила жителів півострова звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

    Після анексії Криму російська влада проводять набір кримчан до лав своєї армії. Багато масових заходів на півострові супроводжуються пропагандою служби в Збройних силах Росії. Кримчан закликають на службу в російську армію всупереч міжнародному законодавству і рішенням Генасамблеї ООН.

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