Окупанти змушують відмовлятися від українського громадянства кримчан-призовників

За три роки в російську армію призвали близько 10 тисяч кримчан

Кримчан, яких запрошують для участі в колегії присяжних засідателів в підконтрольних Росії судах на півострові, а також під час призову в російську армію, змушують відмовитися від українського громадянства. Про це на засіданні об'єднання «Кримська солідарність» розповіла юристка Ліля Гемеджи. За її словами, юристи отримують звернення



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За три роки в російську армію призвали близько 10 тисяч кримчан

Кримчан, яких запрошують для участі в колегії присяжних засідателів в підконтрольних Росії судах на півострові, а також під час призову в російську армію, змушують відмовитися від українського громадянства. Про це на засіданні об'єднання «Кримська солідарність» розповіла юристка Ліля Гемеджи.

За її словами, юристи отримують звернення громадян з цього приводу.

«Багато хто звертається до юристів з питанням: нам прийшли повістки на участь в колегії присяжних, але при цьому вимагають відмову від українського громадянства. Це, згідно з українським законодавством, незаконно і не є дійсним», – зазначила Гемеджи.

Юристка також зазначила, що законодавство Росії передбачає можливість проходження військової служби в альтернативному порядку і розповіла, які умови для цього мають виконуватися.

Суд колегії присяжних має запрацювати в анексованому Росією Криму в 2018 році. За даними Кримської правозахисної групи, за три роки в російську армію призвали близько 10 тисяч кримчан.

У січні 2018 року прокуратура Автономної Республіки Крим просила жителів півострова звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

Після анексії Криму російська влада проводять набір кримчан до лав своєї армії. Багато масових заходів на півострові супроводжуються пропагандою служби в Збройних силах Росії. Кримчан закликають на службу в російську армію всупереч міжнародному законодавству і рішенням Генасамблеї ООН.