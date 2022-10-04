Окупанти знищили телевежу в Комишувасі

Радіус розповсюдження сигналу з вежі складав 50 км

Російські загарбники знищили вежу, яка забезпечувала телемовленням близько 200 тисяч жителів Луганщини та Донеччини. Вона розташована неподалік лінії розмежування у Комишувасі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Мовлення з цієї телевежі 150 м заввишки розпочалося більше року тому, 22 серпня. Радіус розповсюдження сигналу з неї складав 50 км», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що проєкт телевежі ще у 2018 році визнали в Мінрегіоні переможцем відкритого конкурсу проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. На найвищій точці телевежі майорів синьо-жовтий прапор розміром 4х6 м.

«Напевно, саме він і не давав спокою окупантам, які на Попаснянському напрямку рівняли із землею усе», – додав Гайдай.

Нагадаємо, у березні окупанти вдарили по телевежі на Рівненщині. Тоді загинула 21 людина.