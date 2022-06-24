Закликав бомбити телевежу: вінничанин отримав п'ять років тюрми

У діалозі з рашистом зрадник заявляв про бажання чим скорішої окупації Вінниччини

У Вінниці до п'ятьох років засудили мешканця Крижополя за співпрацю з окупантами. Так, він закликав росіян завдати ракетного удару по Вінницькій телевежі. Про це йдеться у вироку суду і в матеріалі справи на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України зрадник зв'язався зі своїм товаришем, який був колишнім військовослужбовцем російської армії. Вони обоє заявляли про необхідність артилерійських ударів по українських містах.

Вже 1 березня українець-зрадник записав аудіо у телеграм про те, щоби росіяни завдали ракетної атаки на Вінницьку телевежу. Колаборант хотів, щоб зникнення сигналу телебачення спричинило паніку серед населення та унеможливило сповіщення населення про ракетні загрози.

«Братан, може в тебе які є зв`язки з серйозними людьми, скинь це оповєщєніє моє, нехай нах…й в…буть вишку щоб не віщали ці канали, ….., скинь комусь …., пускай оні передадуть дальше на вашу службу безопасності, надо прекратить телевещаніє, іменно етіх каналов внутрєніх украінскіх, бо тут реально всьо перекручівают….» – казав обвинувачуваний.

Також він росіянину прикріпив й текстове повідомлення: «Я же живу на Україні, ти понімаєш, я за цим ходом собитій дивлюся вот еті канали «СТБ», «Інтер», «1+1», «ІСТВ», і як вони віщают, які вони віщають, як вони людей настраюють, зомбірують, понімаєш, і люди збираються і йдуть на мобілізацію. Їм показують, що перелом аху..ний, в сторону української армії, а на самом дєлє, це не так. Вони підписують документи, а потом назад вже немає як, коли попадають на передову, бо вже куда назад? Тебе розстріляють. Понімаєш? Давно надо било вишку в`ї..т. Передай ето сообщеніє, тим кого ти знаєш, пускай прислушаются. Я ж тут живу, я ж в курсе дела, мнє лучше знать, настроєніє людей, после етіх каналов».

У діалозі з рашистом зрадник заявляв про бажання чим скорішої окупації Вінниччини. Чоловіка затримали 2 березня. З того часу він перебував під вартою.

Раніше двоє мешканців тимчасово окупованого Криму перейшли на сторону рашистів та воювали у складі їхньої армії проти Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині місцевого жителя було засуджено судом до 13 років в'язниці за державну зраду. Він збирав та передавав окупантам інформацію про стратегічні об'єкти.