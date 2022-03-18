Соратник Зеленського висміяв Путіна, який дав наказ бомбити телевежі

«В Росії спрацювали класичні каскадні механізми фашизації народу, давно описані у книгах»

Російські окупанти обстрілюють українські телевежі, оскільки, на думку Путіна, телебачення в Україні – головне джерело інформації. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав народний депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

За його словами, росіяни поводять себе «відповідно до своїх середньовічних уявлень про сучасну суспільну комунікацію».

«У них самих вже все або заборонено, або спаплюжено та дискредитовано. Те ж «Эхо Москвы», яке закрили, було такою ляльковою опозицією, «Новой газете» заткнули рота, попри те, що її головред отримав Нобелівську премію. Але навіть ще коли не було цієї воєнної цензури, якою була аудиторія у цих ресурсів? В Росії спрацювали класичні каскадні механізми фашизації народу, давно описані у книгах», - каже Потураєв.

«Тому вони і трощать наші телевежі, бо вважають, що телебачення у нас, так само, як і у них є головним джерелом інформації. Дикуни!» - пояснив соратник Зеленського.

Як повідомлялося, під ранок 16 березня російські окупанти вдарили ракетами по Вінниці, пошкоджена телевежа.

14 березня окупанти завдали удар по місцевій телевізійній вежі неподалік Рівного.

6 березня під час обстрілу Харкова рашисти влучили у телевізійну вежу.

3 березня у Херсоні окупанти захопили місцеву телевежу, у місті відключено українські канали цифрового телебачення.