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    Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї (фото)

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    Росія збирається&nbsp;&laquo;реставрувати&raquo; 16 об'єктів Бахчисарайського історико-культурного та археологічного музею-заповідника - Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї (фото)
    Росія збирається «реставрувати» 16 об'єктів Бахчисарайського історико-культурного та археологічного музею-заповідника
    фото із кримських ЗМІ та соцмереж

    Корпус Ханського палацу в окупованому Бахчисараї дав тріщину після «реставрації»

    В окупованому Криму один із корпусів Ханського палацу в Бахчисараї дав тріщину після так званих реставраційних робіт на території пам'ятки кримськотатарської палацової архітектури. Про це повідомляють «Крим.Реалії».

    «На стіні одного з корпусів Ханського палацу в Бахчисараї під час проведення «реставрації» з'явилася велика тріщина», – йдеться у повідомленні.

    За словами так званого керівника «Дирекції з централізованого обслуговування та розвитку закладів сфери культури» Іллі Алимчева, постраждав світський корпус Ханського палацу.

    Як стверджує представник окупаційної влади, тріщина у стіні корпусу з'явилася через помилки в проєкті «реставрації». За його словами, «в цьому немає нічого страшного, це все можна усунути, серйозної шкоди не заподіяно».

    Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма», один з мусульманських духовних лідерів України Саїд Ісмагілов оприлюднив світлини будівлі, що руйнується.

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    Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї (фото)
    Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї (фото)
    Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї (фото)
    Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї (фото)
    Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї (фото)
    Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї (фото)
    Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї (фото)
    Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї (фото)
    Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї (фото)
    Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї (фото)

    «Окупанти знищують мусульманську історико-культурну спадщину. З‘явились фото нового руйнування однієї із будівель палацу внаслідок «реставраційних робіт». Зараз будівлю, що руйнується, підпирають дерев’яними дошками. Дошками! Дивитись на це без болю неможливо, адже Крим є колискою Ісламу на теренах України, і руйнується один із найбільших культурних і релігійних об‘єктів ісламської спадщини. Вже невідомо до якого там ще ЮНЕСКО звертатись, щоб примусити окупантів припинити руйнацію мусульманської історичної спадщини. Це варварство зупинить лише визволення Криму, по-іншому – ніяк», – написав Ісмагілов.

    Раніше колишній «міністр культури» Криму Арина Новосельська заявляла, що на «реставрацію» 16 об'єктів Бахчисарайського історико-культурного заповідника (БІКЗ) передбачено 2 млрд рублів (близько 742 млн грн). Так звану реставрацію Ханського палацу окупаційна влада планувала завершити у 2021 році.

    Як повідомлялося, у вересні 2021 року ЮНЕСКО опублікувала доповідь, в якій ідеться про те, що реставраційні роботи в Ханському палаці в Бахчисараї «створюють реальну загрозу знищення історико-культурної цінності пам'ятки».

    Ханський палац у Бахчисараї – пам'ятка історії та культури всесвітнього значення, в Україні офіційно визнаний пам'яткою національного значення. У приміщеннях палацу розташовані музей історії та культури кримських татар, художній музей, виставка холодної та вогнепальної зброї. Територія палацового комплексу займає 4,3 га, раніше площа комплексу становила 18 га.

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    Теги: Крим окупанти ЮНЕСКО музей Україна спадщина культурна спадщина
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    Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї (фото)