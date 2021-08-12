Культурна спадщина: Україна повідомить в Гаагу про злочини в окупованому Криму

У Міжнародний кримінальний суд направлять інформаційне повідомлення про військові злочини проти культурної спадщини в анексованому Криму

Офіс генерального прокурора України направляє до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі чергове інформаційне повідомлення про воєнні злочини проти об’єктів культурної спадщини в тимчасово окупованому Криму. Про це генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила у Facebook.

Зазначається, що Офіс генпрокурора спільно із експертами з міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права із ГО «Регіональний центр прав людини», «Євромайдан-Крим» та Української асоціації міжнародного права зібрали величезний масив доказів широкомасштабного привласнення і руйнування об’єктів культурної спадщини, не виправданих воєнною необхідністю і здійснюваних незаконним чином і безцільно.

Під документом також поставили підписи провідний експерт ГО «Регіональний центр прав людини» Роман Мартиновський та адвокат Української Гельсінської спілки Максим Тимочко. Внесок громадського сектору в масштабну аналітичну роботу в кожному з інформповідомлень до Міжнародного кримінального суду є неоціненним, наголосила Венедіктова.

За її словами, культурні цінності, що перебувають у музеях АР Крим та м. Севастополь, а також культурна спадщина, розташована на цій території, є власністю Держави Україна, національним багатством, невід’ємною складовою національного культурного надбання та охороняється як національним законодавством, так і міжнародним правом.

Знищення унікальних об’єктів культурної спадщини людства є таким же незворотним злочином як і позбавлення людини життя, адже один із способів припинити існування народу – це знищити його культуру і історію.

«Це тонкі матерії, але дуже вагомі для самоідентичності нашої держави. Ми передаємо докази експропріації та руйнування цих цінностей, щоби Міжнародний кримінальний суд долучив їх до свого розслідування, яке, сподіваємось вже найближчим часом може розпочатись. У документі наведені докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини: Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора; Історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї – Ханський палац, Чуфут-Кале; Кримська астрофізична обсерваторія; Вежа Костянтина та Докова Башта у м. Феодосія; Церква Івана Предтечі у м. Керч.

Викладені в інформповідомленні також численні випадки незаконних археологічних розкопок та модифікацій культурних цінностей на тимчасово окупованій території півострова Крим, зокрема поселень Кермен-Бурун та Сиваг-Кермен. Також у інформаційному повідомленні детально описано інші форми скоєння злочинів з боку офіційної влади РФ та окупаційної влади півострова Крим. Серед них: незаконний обіг предметів культури, злочинна недбалість у процесі так званої «реставрації» об’єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема, розкопок місць поховань та курганів, їх руйнування та пограбування, а також переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території», – повідомила генпрокурорка.

За її словами, десятки об’єктів культурної спадщини України та людства було знищено також внаслідок будівництва так званої траси «Таврида» – це траса Керч-Севастополь та шляхопроводи у Севастополі, що разом зі спорудженням Кримського мосту відповідно до Резолюції Генасамблеї ООН «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів сприяє подальшій мілітаризації півострова.

Такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як окремий різновид воєнних злочинів за змістом Римського статуту Міжнародного кримінального суду, наголосила Венедіктова.

Крім цього, зауважила вона, на даний час органами правопорядку АР Крим та м. Севастополя здійснюється розслідування у 23 кримінальних провадженнях за понад 100 фактами умисного знищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури, незаконного проведення пошукових, археологічних робіт, вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.

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