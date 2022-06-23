Окупанти знову били по Сумщині: є жертва

Полійцейська автівка підірвалася на міні

Російські окупанти 22 червня протягом усього дня гатили по Сумщині. Ворожі обстріли пошкодили водонапірну вежу, ферму та інтернат. Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Внаслідок ворожих обстрілів, на жаль, були загиблі та поранені.

Живицький розповів, що протягом дня росіяни обстрілювали Сумщину з різних видів зброї. Загалом зафіксували понад 80 прильотів з артилерії.

Приблизно о 9:00 росіяни зі своєї сторони відкрили вогонь з автоматів у сторону території Юнаківської громади. Водночас з 9:00 до 10:00 був обстріл Білопільської громади. Загарбники гатили по селах Старі Вирки та Атинське. Окупанти вчергове пошкодили:

приміщення Атинського психоневрологічного інтернату,

місцеву ферму,

водонапірну вежу,

сільськогосподарську техніку.

Внаслідок обстрілу зазнали поранень дві тварини, однак серед людей, на щастя, ніхто не постраждав.

«Опівдні ворог з мінометів обстріляв Глухівську громаду. О 14:30 на Великописарівську громаду з безпілотника росіяни скинули вибуховий пристрій. Одразу за цим відкрили мінометний вогонь. Загинула людина», – додав Живицький.

Приблизно о 15:00 окупанти відкрили вогонь з мінометів та автоматичної зброї по Хотинській громаді. Через півтори години там почався ворожий обстріл з реактивної артилерії.

Після 17:00 загарбники відкрили вогонь з реактивної артилерії по території Шалигинської громади. Там зафіксували 30 прильотів. Проте, на щастя, жертв та руйнувань немає.

Через годину ворожий безпілотник скинув вибухівку на територію Глухівської громади. Цей інцидент також минув без постраждалих.

Проте майже о 21:00 на території Охтирського району на ворожій міні підірвалася автівка поліцейських, які патрулювали територію. Двоє правоохоронців зазнали поранень.

Нагадаємо, днями окупанти з мінометів обстріляли Сумщину, четверо поранених (фото).

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