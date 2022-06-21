Окупанти з мінометів обстріляли Сумщину, четверо поранених (фото)

Двоє мирних мешканців у тяжкому стані

Сьогодні вдень, 21 червня, було зафіксовано чотири мінометні обстріли у Краснопільській громаді Сумської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада. Усього зафіксували 42 «прильоти» по території громади.

Також громаду атакували з дронів-камікадзе. Четверо людей поранені, двоє з них у тяжкому стані в лікарні.

Нагадаємо, напередодні була майже сотня «прильотів» за день. Окупанти обстрілюють Сумщину, є жертви. Внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині є загиблий і поранений.

Як повідомлялося, РФ розгорнула біля кордону України новий ракетний дивізіон. Окупанти обстрілюють прикордонні райони України з території РФ.

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