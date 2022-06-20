Майже сотня «прильотів» за день. Окупанти обстрілюють Сумщину, є жертви

Рашисти обстрілюють Сумщину з мінометів, ствольної та реактивної артилерії

Внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині є загиблий і поранений

У понеділок, 20 червня, російські окупанти кілька разів обстріляли Сумську область. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Опівдні два безпілотники скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади. Були також три мінометні постріли. У результаті ударів одна особа загинула, одна зазнала поранень.

Із 18 години почався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад. «Ворог гатив із ствольної та реактивної артилерії. Усього 28 прильотів. Жертв і руйнувань немає», – повідомив Живицький.

Після 18:30 було 23 мінометні постріли зі сторони Росії по Білопільській громаді. Жертв і руйнувань немає.

Після 19 години росіяни почали обстріл Великописарівської громади, 32 мінометні постріли. Жертв і руйнувань немає.

Після 19:30 знову був обстріл Зноб-Новгородської громади, сім прильотів з міномета. Жертв і руйнувань немає.

Нагадаємо, росіяни обстрілюють територію Сумської області майже кожного дня. При цьому ворог застосовує артилерію, міномети та авіацію.