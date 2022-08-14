Окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь

Окупанти вдарили по Нікополю зі ствольної артилерії

Жителів населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, просять перебувати в укриттях

Російські окупанти відкрили вогонь зі ствольної артилерії по Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко.

«Ствольна, по місту Нікополь. Подробиці встановлюються», - повідомив Євтушенко.

Він закликав мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища,

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 серпня, російська загарбницька армія ударила по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.

Нікополь ворог обстріляв із «Градів». Скерував по житлових кварталах 30 реактивних снарядів.

У місті понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок.

Як повідомлялося, у результаті нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський і Слобідський райони міста.