Окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь
Жителів населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, просять перебувати в укриттях
Російські окупанти відкрили вогонь зі ствольної артилерії по Дніпропетровській області. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко.
«Ствольна, по місту Нікополь. Подробиці встановлюються», - повідомив Євтушенко.
Він закликав мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища,
Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 серпня, російська загарбницька армія ударила по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.
Нікополь ворог обстріляв із «Градів». Скерував по житлових кварталах 30 реактивних снарядів.
У місті понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок.
Як повідомлялося, у результаті нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський і Слобідський райони міста.
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