Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Загроза обстрілів: мешканців Нікополя попереджають про ймовірність ворожих атак

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Загроза обстрілів: мешканців Нікополя попереджають про ймовірність ворожих атак
Жителів Нікополя попереджають про загрозу обстрілу
фото з відкритих джерел

Євтушенко повідомив, що наразі спостерігається рух техніки окупантів

Існує ймовірність артилерійського обстрілу Нікополя з боку російських військ. Українців просять перебувати в укриттях. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко та офіційний канал влади «Нікополь. Оперативна інформація».

«Увага! Загроза артобстрілу, перебувайте в укриттях або дотримуйтесь правила «двох стін», - зазначають у владі.

Євтушенко повідомив, що наразі спостерігається рух техніки окупантів.

Він такоє звернувся до жителів міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища з проханням перебувати у бомбосховищі.

Окрім цього, Євтушенко зазначив, що день у Нікополі минув спокійно.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 серпня, російська загарбницька армія ударила по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. 

Нікополь ворог обстріляв із «Градів». Скерував по житлових кварталах 30 реактивних снарядів.

У місті понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок.

Як повідомлялося, у результаті нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський і Слобідський райони міста.

Теги: обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті обстрілу пошкоджено 13 приватних будинків
Окупанти вгатили по Нікополю: зруйновані будинки й дитсадок (фото)
Сьогодні, 08:06
Окупанти обстріляли Нікополь
Окупанти обстріляли Нікополь
11 серпня, 02:48
Росіяни, починаючи вторгнення, не завершивши формувати ударні угруповання
Резніков назвав головну помилку росіян при вторгненні в Україну
11 серпня, 11:00

Події в Україні

Йшов на «херсонський фронт». Окупанти затримали Гіркіна у Криму
Йшов на «херсонський фронт». Окупанти затримали Гіркіна у Криму
Загроза обстрілів: мешканців Нікополя попереджають про ймовірність ворожих атак
Загроза обстрілів: мешканців Нікополя попереджають про ймовірність ворожих атак
Президент назвав найгарячіші точки фронту
Президент назвав найгарячіші точки фронту
Окупанти обстріляли житловий сектор Миколаєва: є поранений
Окупанти обстріляли житловий сектор Миколаєва: є поранений
Волонтерка Ярова продала скандальну футболку за 40 тис. грн: хто став покупцем
Волонтерка Ярова продала скандальну футболку за 40 тис. грн: хто став покупцем
Чотирилапі захисники отримали сучасне екіпірування (фото)
Чотирилапі захисники отримали сучасне екіпірування (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
80K
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
48K
Втрати: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
24K
Кремль погрожує «розширити географію спецоперації»
23K
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)
21K
«Слуга» Безугла поскандалила з відомою волонтеркою через допомогу та футболку

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Сьогодні, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Сьогодні, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
Вчора, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
Вчора, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
Вчора, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
Вчора, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту