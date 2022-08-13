Загроза обстрілів: мешканців Нікополя попереджають про ймовірність ворожих атак

Євтушенко повідомив, що наразі спостерігається рух техніки окупантів

Існує ймовірність артилерійського обстрілу Нікополя з боку російських військ. Українців просять перебувати в укриттях. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко та офіційний канал влади «Нікополь. Оперативна інформація».



«Увага! Загроза артобстрілу, перебувайте в укриттях або дотримуйтесь правила «двох стін», - зазначають у владі.

Євтушенко повідомив, що наразі спостерігається рух техніки окупантів.

Він такоє звернувся до жителів міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища з проханням перебувати у бомбосховищі.

Окрім цього, Євтушенко зазначив, що день у Нікополі минув спокійно.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 серпня, російська загарбницька армія ударила по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.

Нікополь ворог обстріляв із «Градів». Скерував по житлових кварталах 30 реактивних снарядів.

У місті понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок.

Як повідомлялося, у результаті нічного обстрілу Харкова постраждав центр, Немишлянський і Слобідський райони міста.