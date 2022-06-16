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    Події в Україні

    Окуповані території: Росія знайшла сумнівний спосіб «сподобатися» українцям

    Колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик&nbsp;Євген Балицький отримав від СБУ підозру за співпрацю із російськими окупантами - Окуповані території: Росія знайшла сумнівний спосіб «сподобатися» українцям
    Колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький отримав від СБУ підозру за співпрацю із російськими окупантами
    фото з відкритих джерел

    Запорізька область: окупанти «списали» кредити українських банків

    Призначений російськими окупантами «губернатор» Запорізької області Євген Балицький заявив про підписання документа, яким списуються борги мешканців регіону за кредитами в українських банках. Також «прощається» заборгованість у мікрофінансових організаціях. Про це колаборант Балицький повідомив у своєму телеграм-каналі

    Крім того, прихвостень окупантів, «заборонив» стягувати із мешканців Запорізької області пені, відсотки за кредитами та штрафи, які виставлені з 24 лютого цього року за користування кредитними коштами банків України.

    «Підписано розпорядження про списання заборгованості жителів регіону за кредитами в українських банках та мікрофінансових організаціях. Також заборонено стягнення з населення пені, відсотків за кредитами, штрафів, виставлених з 24.02.2022 року за користування кредитними коштами українських банків», – написав зрадник Балицький у Telegram.

    Нагадаємо, в захопленій частині Запорізької області російські загарбники «офіційно» проголосили своїх гауляйтерів в кінці травня. Про призначення Балицького «гауляйтером» Запорізької області окупанти заявили 9 травня.

    Колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький отримав підозру за співпрацю із російськими окупантами.

    Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до Партії регіонів, за підсумками парламентських виборів 2012-го потрапив до Верховної Ради як мажоритарник. Влітку 2014 року залишив партію, восени того ж року знову обрався нардепом на своєму окрузі і увійшов до фракції «Опозиційного блоку».

    У грудні 2018 року Росія включила Євгена Балицького до санкційних списків.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Окуповані території: Росія знайшла сумнівний спосіб «сподобатися» українцям