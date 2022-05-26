Окупанти «офіційно» призначили «глав» Запорізької області і Мелітополя

Балицький став головою адміністрації регіону, а Мелітополя – Галина Данильченко

У тимчасово окупованих районах Запорізькій області рашисти визначились з «офіційними» головами «військово-цивільних адміністрацій». Про це повідомляє «РИА Новости».

Так, Євгеній Балицький став головою «адміністрації регіону», а Мелітополя – Галина Данильченко.

Балицький – уродженець Мелітополя та депутат української Верховної ради VII та VIII скликань, під час депутатської діяльності він вніс законопроект про держпідтримку російської мови, через що потрапив у поле зору СБУ.

Данильченко – уродженка Запорізької області, яка в минулому керувала одним із найбільших заводів регіону, у 2015 стала членом міської ради Мелітополя.

Нагадаємо, що за повідомленням СБУ, колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький отримав підозру за співпрацю із російськими окупантами.

Дії колишнього нардепа Служба безпеки кваліфікувала за п. 5 ст. 1111 Кримінального кодексу України – «Добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території».

Цим пунктом передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.