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    Окупанти призначили «губернатора» Запорізької області

    За підсумками виборів 2012 року Балицький потрапив до ВР як мажоритарник&nbsp; - Окупанти призначили «губернатора» Запорізької області
    За підсумками виборів 2012 року Балицький потрапив до ВР як мажоритарник 
    фото: скріншот відео

    До «призначення» Балицький був депутатом Запорізької обласної ради

    Російські загарбники призначили екснардепа Євгена Балицького «губернатором» Запорізької області. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

    Повідомляється, що Балицький з недавнього часу називає себе «начальником військово-цивільної адміністрації» Запорізької області, де окупанти лише частково контролюють регіон. Вчора в цьому статусі він дав пресконференцію в мелітопольському ДК Шевченка.

    До «призначення» Балицький був депутатом Запорізької обласної ради.

    Що відомо про Євгена Балицького

    Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до «Партії регіонів», за підсумками виборів 2012 року потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.

    Влітку 2014 року покинув партію, осінню знову обрався нардепом на своєму окрузі і увійшов до фракції «Опозиційного блоку». У грудні 2018 року Росія ввела проти нього санкції.

    Раніше повідомлялося, що окупанти призначили «нову владу» в Скадовську. Також рашисти призначили у зруйнованому Маріуполі свого «мера».

    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти призначили «губернатора» Запорізької області