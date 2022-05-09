Окупанти призначили «губернатора» Запорізької області

За підсумками виборів 2012 року Балицький потрапив до ВР як мажоритарник

До «призначення» Балицький був депутатом Запорізької обласної ради

Російські загарбники призначили екснардепа Євгена Балицького «губернатором» Запорізької області. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».

Повідомляється, що Балицький з недавнього часу називає себе «начальником військово-цивільної адміністрації» Запорізької області, де окупанти лише частково контролюють регіон. Вчора в цьому статусі він дав пресконференцію в мелітопольському ДК Шевченка.

До «призначення» Балицький був депутатом Запорізької обласної ради.

Що відомо про Євгена Балицького

Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до «Партії регіонів», за підсумками виборів 2012 року потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.

Влітку 2014 року покинув партію, осінню знову обрався нардепом на своєму окрузі і увійшов до фракції «Опозиційного блоку». У грудні 2018 року Росія ввела проти нього санкції.

Раніше повідомлялося, що окупанти призначили «нову владу» в Скадовську. Також рашисти призначили у зруйнованому Маріуполі свого «мера».