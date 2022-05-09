Окупанти призначили «губернатора» Запорізької області
До «призначення» Балицький був депутатом Запорізької обласної ради
Російські загарбники призначили екснардепа Євгена Балицького «губернатором» Запорізької області. Про це повідомляє «РІА-Мелітополь».
Повідомляється, що Балицький з недавнього часу називає себе «начальником військово-цивільної адміністрації» Запорізької області, де окупанти лише частково контролюють регіон. Вчора в цьому статусі він дав пресконференцію в мелітопольському ДК Шевченка.
До «призначення» Балицький був депутатом Запорізької обласної ради.
Що відомо про Євгена Балицького
Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до «Партії регіонів», за підсумками виборів 2012 року потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.
Влітку 2014 року покинув партію, осінню знову обрався нардепом на своєму окрузі і увійшов до фракції «Опозиційного блоку». У грудні 2018 року Росія ввела проти нього санкції.
Раніше повідомлялося, що окупанти призначили «нову владу» в Скадовську. Також рашисти призначили у зруйнованому Маріуполі свого «мера».