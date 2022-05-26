СБУ оголосила екснардепу Балицькому підозру у колабораціонізмі

Політик-колаборант може сісти до в'язниці на 10 років

Колишній депутат Верховної Ради, проросійський політик Євген Балицький отримав підозру за співпрацю із російськими окупантами. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні», – пояснив речник спецслужби.

Балицький, зокрема, змусив працівників комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування на тимчасово захопленій території визнати його «керівником військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

Дії колишнього нардепа Служба безпеки кваліфікувала за п. 5 ст. 1111 Кримінального кодексу України – «Добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території».

Цим пунктом передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, що про призначення Балицького «гауляйтером» Запорізької області окупанти заявили 9 травня.

Додамо, що Євген Балицький є уродженцем Мелітополя, у 2000-х обирався до Запорізької обласної ради, з 2010 року увійшов до Партії регіонів, за підсумками парламентських виборів 2012-го потрапив до Верховної Ради як мажоритарник.

Влітку 2014 року залишив партію, восени того ж року знову обрався нардепом на своєму окрузі і увійшов до фракції «Опозиційного блоку».

У грудні 2018 року Росія включила Євгена Балицького до санкційних списків.