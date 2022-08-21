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В окупованій Горлівці вибухнув російський склад боєприпасів (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованій Горлівці вибухнув російський склад боєприпасів (відео)
Після вибуху на складі виникла пожежа
фото: скріншот із відео

На Донеччині почастішали вибухи на ворожих складах

У неділю, 21 серпня, на світанку стався вибух на черговому складі російських окупантів. Цього разу вибухнув склад боєприпасів у тимчасово окупованій Горлівці. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місці вибуху сталася велика пожежа, чути детонацію боєприпасів.

Перше відео з’явилося близько 5:30, але склад горить і досі.

Над місцем інциденту піднімається чорний дим, який видно з усіх районів Горлівки.

Нагадаємо, 16 серпня близько 6 години ранку стався вибух у Донецьку.

Теги: окупація окупанти вибух Донеччина Україна росія війна

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