В окупованій Горлівці вибухнув російський склад боєприпасів (відео)

Після вибуху на складі виникла пожежа

На Донеччині почастішали вибухи на ворожих складах

У неділю, 21 серпня, на світанку стався вибух на черговому складі російських окупантів. Цього разу вибухнув склад боєприпасів у тимчасово окупованій Горлівці. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На місці вибуху сталася велика пожежа, чути детонацію боєприпасів.

Перше відео з’явилося близько 5:30, але склад горить і досі.

Над місцем інциденту піднімається чорний дим, який видно з усіх районів Горлівки.

Нагадаємо, 16 серпня близько 6 години ранку стався вибух у Донецьку.