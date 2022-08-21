У різних районах Мелітополя прогриміли вибухи

Федоров пообіцяв окупантом спекотну ніч

У неділю, 21 серпня, у різних районах Мелітополя Запорізької області пролунали вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Мер пообіцяв окупантом спекотну ніч.

«Чергова спекотна ніч для окупантів: чутно вибухи у різних районах Мелітополя. За прогнозами наших сил спротиву рашистам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі», – написав Федоров.

Зазначимо, що ввечері, 21 серпня, в окупованому Севастополі теж не спокійно. У місті спрацювала система ППО.

Нагадаємо, після ранкових вибухів в окупованому Севастополі 20 серпня на виїзді з міста утворився багатокілометровий затор.

Окрім того, у мережі росіяни масово пишуть про те, що з Криму «пора валити». Попри заяви російських окупантів про потужну систему ППО, яка начебто захищає півострів, довіри до цього, очевидно, немає.

Зазначимо, 20 серпня в окупованому Криму сталося кілька інцидентів, пов’язаних із використанням військової зброї. Так, у Севастополі прогримів вибух у штабі Чорноморського флоту. А у Євпаторії, за попередніми даними, працювала система протиповітряної оборони окупантів.