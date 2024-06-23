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Інтерв’ю Олени Зеленської The Telegraph: головні тези

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Інтерв’ю Олени Зеленської The Telegraph: головні тези
Олена Зеленська дала інтерв'ю The Telegraph в Офісі президента в Києві
фото: The Telegraph

Дружина президента зізналася, що була близька до психологічного вигорання

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю британській газеті The Telegraph, у якому розповіла, як переживає війну, як та вплинула на її сімейне життя, і де перша леді черпає натхнення.

Про психологічне вигорання

Зеленська зізналася, що була близька до вигорання, коли намагалася впоратися з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зберігаючи при цьому мужнє обличчя.

«Бувають моменти, коли я відчуваю, що близька до психологічного вигорання, і розумію, що мені потрібен відпочинок. Я намагаюся ефективно використовувати момент, тому що іноді, коли ми думаємо, що відпочили, ми цього не зробили», – вважає перша леді.

Вона розповіла, що час від часу дозволяла собі бути вразливою: «Кілька разів я дозволяла собі плакати, коли було нестерпно сумно. Але це було те, що я робила свідомо. Бо я знала, що мені потрібно пірнути глибоко на дно, щоб знайти в собі сили відштовхнутись, і тоді я зможу знову плавати».

Про переживання війни

Зеленська висловила сподівання, що доживе до моменту перемоги України у війні з РФ «у здоровому глузді» і буде «не настільки виснаженою, щоб не змогти насолодитися нею».

«Я намагаюся не думати про страх. Звичайно, ми всі певним чином пережили свої найбільші страхи у перший місяць після вторгнення. Нам потрібно було змиритися з цією думкою в голові, з жахіттям, яке важко уявити сучасній людині. Ти намагаєшся не думати про найжахливіші речі, бо думати про них не корисно», – стверджує дружина президента.

Вона розповіла, що для забезпечення стабільності і психічної рівноваги, наприклад, намагається не читати новини перед сном, де детально розповідається про жорстокість Росії.

«Я думаю, що коли мені страшно, мені потрібно щось фізично зробити. Я можу скласти список речей, які мене заспокоюють, і я піду й зроблю це», – сказала перша леді.

Про стосунки з Володимиром Зеленським

Відповідаючи на запитання, як це – бути у шлюбі з Володимиром Зеленським, Олена відповіла, що «ніхто ніколи не мріяв бути дружиною президента країни, яка перебуває у стані війни»: «Звісно, це важко, це був не мій вибір, і всі знають, що це було його рішення. І я мала вибрати, чи працювати дружиною президента, чи піти в тінь. Я зупинилась на першому варіанті. Коли ви робите вибір стати активним, ви сприймаєте це як роботу, тепер це моя робота».

Зеленська зізналася, що рідко проводить час із чоловіком, і «складна сімейна динаміка» також негативно впливає на президента.

«Звичайно, ми хочемо, щоб це змінилося, тому що сім’я потребує нормального життя, дітям потрібен батько частіше, ніж вони можуть дозволити собі його бачити, і він втомлюється від такого способу життя», – пояснила перша леді.

Вона зауважила, що вони з чоловіком принаймні можуть усе ще бачити одне одного, тоді як дружини українських військових «іноді місяцями ходять, не знаючи, де їхні близькі».

Зеленська запевнила, що її шлюб залишається міцним. Вона пожартувала, що це могло бути через рідкість їхніх із чоловіком зустрічей, оскільки їм завжди є що розповісти одне одному. «Ми не набридли один одному, ми сумуємо. У нас немає часу злити один одного або сваритися, тому останнім часом у нас взагалі немає сварок», – додала вона.

Про суспільний тиск і натхнення

Зеленська пояснила, що відчуває додатковий тиск зі сторони світу на її шлюб. Вона знає, що люди дивляться на неї та Зеленського «як на єдиний фронт, який дає надію, що з їхньою країною все буде добре». Хоча така відповідальність може виснажувати, вона також приносить і користь.

«Ви повинні розуміти, що на вас дивляться люди, і ви повинні їх підтримувати. Ви повинні дати їм надію і впевненість, незалежно від вашого емоційного стану. Ви повинні підтримувати людей, і іноді це справді важко, але іноді це справді надихає, коли ви бачите, як люди підтримують вас у відповідь. Я відчуваю таку вдячність, чесно кажучи, що воно того варте», – сказала Зеленська.

Нагадаємо, що раніше Олена Зеленська пояснила, чому погодилася на фотосесію для американського журналу Vogue, яка збурила суспільство через «чоловічу» позу першої леді України та як вона ставиться до закидів про «гламуризацію війни» через подібні фото. 

Теги: Олена Зеленська перша леді інтерв'ю

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