Історичне рішення: ВООЗ ухвалила резолюцію, ініційовану Україною та Нідерландами

Резолюція закликає до інтегрованих, якісних послуг у сфері ментального здоров'я, які будуть доступні всім, особливо у нестабільних і постраждалих від конфліктів районах

Головна структура ВООЗ, Всесвітня асамблея охорони здоров'я ухвалила резолюцію щодо ментального здоров'я у часи воєн та катастроф, яку ініціювали Україна спільно з Королівством Нідерландів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Як зазначили у відомстві, це «історичне рішення», яке має зміцнити психосоціальну підтримку у країнах, зокрема, під час воєн, природних катастроф і гуманітарних криз.

Країни-члени домовилися інтегрувати ментальне здоров'я та психосоціальну підтримку в системи реагування на надзвичайні ситуації.

«Ідеться про зміцнення ментального здоров'я та психосоціальної підтримки на всіх етапах надзвичайних ситуацій, зокрема, воєнні конфлікти, природні катастрофи та гуманітарні кризи. Це ті аспекти, які ми наразі враховуємо в Україні під час розбудови екосистеми психологічної підтримки в межах реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативи першої леді України Олена Зеленська», – пояснює МОЗ.

«Наше гасло – все для здоров'я, здоров'я – для всіх. Але у нас, українців, є й інше гасло – вижити у страшній війні, яку росія розпочала проти України. Вижити та захистити дітей, жінок від бомб і ракетних обстрілів. Коли ситуація, яка загрожує життю, як це відбувається зараз в Україні, стає буденністю – безпека стає пріоритетом, а здоров’я – привілеєм», – зазначив міністр охорони здоровʼя України Viktor Liashko під час виступу на Асамблеї.

Майже всі люди, які постраждали від надзвичайних ситуацій, зазнають психологічного стресу, причому кожен пʼятий, ймовірно, матиме психічний розлад, зазнає МОЗ. Нова резолюція закликає до інтегрованих, якісних послуг у сфері ментального здоров'я, які будуть доступні всім, особливо у нестабільних і постраждалих від конфліктів районах.

Вона закликає держави-члени реалізувати Комплексний план дій World Health Organization Ukraine щодо ментального здоров'я на 2013–2030 роки, включаючи ментальне здоров'я та психосоціальну підтримку в заходи з підготовки до надзвичайних ситуацій, реагування та відновлення.

Резолюція підкреслює необхідність довгострокових інвестицій у послуги на рівні громади та міжсекторальної координації для покращення доступу до допомоги.

ВООЗ доручено надавати технічну підтримку, сприяти міжвідомчій координації, посилювати нарощування потенціалу та забезпечувати інтеграцію ментального здоров'я та психосоціальної підтримки у рамки підготовки та реагування на надзвичайні ситуації. Прогрес буде відстежуватися за допомогою щорічних звітів до Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я з 2025 по 2031 роки, що забезпечить підзвітність і постійну увагу до питань, пов'язаних з ментальним здоров'ям у надзвичайних ситуаціях.

Резолюція стала ініціативою України й Нідерландів за підтримки великої групи країн-членів ВООЗ. Прийнятий документ стане важливим кроком на шляху до світу, де кожен має доступ до необхідної допомоги у найважчі моменти свого життя, зазначає МОЗ.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує змінити підходи до лікування легкої черепно-мозкової травми (ЧМТ), яка нині має назву «контузія». Під терміном черепно-мозкова травма мається на увазі струс головного мозку від дії мінно-вибухової хвилі, який є окремим травматичним впливом на головний мозок, до якого може доєднуватись ураження слухового та вестибулярного апарату – акубаротравма.

Нагалаємо, більшість вимушених переселенців не мають куди повернутися, а життю українців в будь-якій частині країни загрожує небезпека. Про це сказала перша леді Олена Зеленська в коментарі «Радіо Свобода» в Ризі, де триває міжнародна конференція, присвячена поверненню українських дітей з депортації.

Зеленська додала, що «дуже складно чути, що хтось втомився» в той час, я в України триває війна і життя людини може обірватися в будь-який момент.