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Зеленський прибув до Франції (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прибув до Франції (відео)
Президент України та перша леді прилетіли до Франції
скріншот з відео

Президент анонсував важливі заходи та зустрічі для зміцнення України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки у Нормандії. Про це очільник нашої держави повідомив у Telegram.

«Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз», – сказав він.

За словами президента, попереду важливі заходи та зустрічі для зміцнення України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський має намір відвідати заходи на честь висадки союзних військ у Нормандії (Франція) 6 червня, а також у зустріч «Великої сімки» в Італії.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон запросив представника російського уряду взяти участь у святкуванні 80-ї річниці висадки західних союзників у Нормандії, яке пройде у червні.

До слова, Макрон заявляв, що Франція не воює з Росією та наголосив, що у Франції немає прагнень воювати з народом Росії. Також він додав, що в країни «немає прагнення до зміни режиму в Москві».

Натомість президент Франції наголосив на необхідності забезпечити безпеку в Україні, адже без цього не може бути безпеки для Європи. Пізніше він пояснив, що мав на увазі, що його країна вступати у війну не планує. 

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Теги: Франція Володимир Зеленський Олена Зеленська президент

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