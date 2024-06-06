Зеленський прибув до Франції (відео)
Президент анонсував важливі заходи та зустрічі для зміцнення України
Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції, де візьме участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки у Нормандії. Про це очільник нашої держави повідомив у Telegram.
«Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз», – сказав він.
За словами президента, попереду важливі заходи та зустрічі для зміцнення України.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський має намір відвідати заходи на честь висадки союзних військ у Нормандії (Франція) 6 червня, а також у зустріч «Великої сімки» в Італії.
Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 6, 2024
Президент візьме участь у святкуванні 80-річчя висадки союзників у Нормандії. pic.twitter.com/pff7riQg2Q
Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон запросив представника російського уряду взяти участь у святкуванні 80-ї річниці висадки західних союзників у Нормандії, яке пройде у червні.
До слова, Макрон заявляв, що Франція не воює з Росією та наголосив, що у Франції немає прагнень воювати з народом Росії. Також він додав, що в країни «немає прагнення до зміни режиму в Москві».
Натомість президент Франції наголосив на необхідності забезпечити безпеку в Україні, адже без цього не може бути безпеки для Європи. Пізніше він пояснив, що мав на увазі, що його країна вступати у війну не планує.
Коментарі — 0