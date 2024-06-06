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Україна сподівається на висадку допомоги союзників, як у Нормандії – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Україна сподівається на висадку допомоги союзників, як у Нормандії – Зеленський
Президента і першу леді України під час відзначення 80-річчя Дня висадки в Нормандії присутні вітали гучними оплесками
фото: з відкритих джерел

Сьогодні у Франції влаштували урочисті заходи на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Україна сподівається на висадку союзників, як це було 80 років тому в Нормандії, для допомоги в обороні від російських окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії з нагоди святкування річниці висадки союзників у Нормандії.

У глави української держави під час його участі в урочистостях журналісти поцікавилися, чи сподівається він на «висадку» союзників в Україні.

«Так, сподіваюся», – відповів президент. У цей момент президент Франції Макрон дружньо потис плече українського президента, тим самим демонструючи підтримку сказаного. 

Варто відзначити, що президента Володимира Зеленського і першу леді Олену Зеленську під час відзначення 80-річчя Дня висадки в Нормандії присутні вітали гучними оплесками.

 
Нагадаємо, 6 червня 1944 року військові Британії, Канади та США висадилися в Нормандії (регіон на півночі Франції). Операція пройшла вдало – союзникам вдалося відкинути німецькі окупаційні війська, які на той час контролювали Францію.

На узбережжі висадилося понад 150 тисяч солдатів, така операція стала найбільшою висадкою морського десанту в історії.

Сьогодні у Франції влаштували урочисті заходи на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. У них, зокрема, беруть участь президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

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Теги: Франція Володимир Зеленський Олена Зеленська перша леді

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