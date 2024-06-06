Україна сподівається на висадку допомоги союзників, як у Нормандії – Зеленський

Президента і першу леді України під час відзначення 80-річчя Дня висадки в Нормандії присутні вітали гучними оплесками

Сьогодні у Франції влаштували урочисті заходи на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Україна сподівається на висадку союзників, як це було 80 років тому в Нормандії, для допомоги в обороні від російських окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії з нагоди святкування річниці висадки союзників у Нормандії.

У глави української держави під час його участі в урочистостях журналісти поцікавилися, чи сподівається він на «висадку» союзників в Україні.

«Так, сподіваюся», – відповів президент. У цей момент президент Франції Макрон дружньо потис плече українського президента, тим самим демонструючи підтримку сказаного.

Варто відзначити, що президента Володимира Зеленського і першу леді Олену Зеленську під час відзначення 80-річчя Дня висадки в Нормандії присутні вітали гучними оплесками.

🇺🇦🇫🇷 Під час прибуття на церемонію з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії Володимира Зеленського та першу леді зустрічали з оваціями.



Президента України запитали, чи сподівається він на повторення такого сценарію лише вже в Україні.



«Так, сподіваюся»,

— відповів він. pic.twitter.com/32by66ELcJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 6, 2024



Нагадаємо, 6 червня 1944 року військові Британії, Канади та США висадилися в Нормандії (регіон на півночі Франції). Операція пройшла вдало – союзникам вдалося відкинути німецькі окупаційні війська, які на той час контролювали Францію.

На узбережжі висадилося понад 150 тисяч солдатів, така операція стала найбільшою висадкою морського десанту в історії.

🇫🇷 На сході Франції світові лідери

та ветерани Другої світової війни відзначають 80-ті роковини висадки союзників у Нормандії.



🔥 Росію не запросили.



📹 BBC pic.twitter.com/RZ8iiUexIj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 6, 2024

Сьогодні у Франції влаштували урочисті заходи на честь 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. У них, зокрема, беруть участь президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.