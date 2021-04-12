Оператори та провайдери мають розблокувати «Главком». Рішення суду

«Главком» просить читачів повідомляти про факти подальшого блокування сайту

12 квітня 2021 року Печерський районний суд Києва скасував арешт майнових права інтелектуальної власності сайту glavcom.ua. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

Суд зобов’язав відкрити доступ громадянам України до сайту glavcom.ua усіх мобільних операторів та провайдерів.

Ухвала Печерського районного суду м. Києва

Нагадаємо, в останні тижня окремі мобільні оператори замість того, аби оперативно блокувати російські сайти, заблокували проукраїнський «Главком». Формальною підставою для цього стала ухвала судді Печерського районного суду Тетяни Ільєвої. Суд постановив блокувати роботу «Главкома» та низки інших сайтів всім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України. Суддя Ільєва ухвалила таке рішення за клопотанням представника колишнього керівника «Спецтехноекспорту» Павла Барбула. Він намагається заблокувати роботу низки інформаційних видань, які висвітлювали його діяльність. Колишній топменеджер державного концерну.

Блокування відбувалось попри те, що 10 березня старший слідчий Печерського управління поліції Василь Поплавський зазначив безпідставність претензій Павла Барбула, який назвав опубліковану сайтами інформацію про нього «конфіденційною». У цей же день слідчий прийняв рішення про закриття кримінальної справи в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

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У третій декаді березня, попри факт закриття провадження, мобільний оператор «Лайфселл», інтернет-провайдери Triolan, «Воля», «Інформаційні технології» та інші заблокували доступ читачів до «Главкома» та інших видань на всій території України.

В результаті, сотні тисяч читачів «Главкома», які користуються цими операторами, втратили доступу до сайту. Редакція отримала тисячі скарг скарг на це.

Головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний звертається до провайдерів, які попри закриття кримінальної справи вдались до обмеження доступу до сайтів, з вимогою терміново переглянути рішення у зв’язку з рішенням суду.

«10 березня 2021 року у зв’язку з відсутністю в діянні кримінального складу злочину провадження у справі № 120 201 0006 0003 326 від 4 грудня 2020 року було закрите відповідною Постановою. На нашу думку, особи, які надіслали операторам мобільного зв’язку та провайдерам Ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 18 лютого 2021 року, своїми діями ввели їх в оману. Інформаційне агентство «Главком» звертається до всіх зазначених вище операторів з вимогою розблокувати сайт https://glavcom.ua/ і припинити перешкоджанню журналістської діяльності нашої редакції та інших ЗМІ», - зазначив він.

Головний редактор також подякував читачам за небайдужість: «Низький уклін! Ви щодня переймались тим, що не можете нас бачити та читати. Незнайомі люди пропонували допомагати хто чим може. Один дзвонив провайдерам, інший пояснював у мережі, які користуватись VPN. Це був головний мотив для боротьби».

«Главком» просить читачів повідомляти про факти подальшого блокування сайту. Будь ласка, інформуйте про такі факти: вказуйте назву операторів і провайдерів, які продовжують блокувати сайт, та місцевість, де це відбувається.

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