Мінцифри презентувало оновлення «Дії» для підприємців

Незабаром у «Дії» можна буде подати декларацію та підписати її електронним підписом

Міністерство цифрової трансформації України презентувало розширення функціоналу додатку «Дія» у сфері сплати податків. Про це на брифінгу повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Коли наступає період сплати податків, ФОП буде отримувати сповіщення у «Дії», в якому буде говоритися про терміни сплати податків. І можна буде подати через Дію декларацію в кілька «кліків» та підписати її електронним підписом. Це займає кілька хвилин, адже всі дані, які є реєстрах, не потрібно буде заповнювати», – розповів міністр.

Наразі послуга сплати податків через додаток перебуває у режимі закритого тестування. Водночас, за словами Федорова, залишається актуальною можливість сплачувати податки в електронному кабінеті Податкової.

Наступний проєкт, який Мінцифри буде реалізовувати разом із податковою службою – електронний акциз та електронна марка. Першим пілотним проєктом в межах даної програми буде електронний акциз на алкогольну продукцію. Його запуск запланований на осінь 2021 року.

Наприкінці березня Мінцифри анонсувало нову функцію у додатку «Дія». Отже, на Diia Summit скоро презентують послугу «Статичний QR». Будь-який підприємець зможе створити QR, розмістити його на зручному місці.

30 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до закону «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Цим законопроєктом електронні паспорти, зокрема і закордонний, прирівнюються до паперового.