British Airways вклала в водневі авіаційні технології $23 млн

У водневий авіаційний стартап ZeroAvia інвестовано вже понад $50 млн

British Airways інвестували в каліфорнійську компанію ZeroAvia, яка займається адаптацією сучасної авіатехніки с водневим паливом, $23 млн, – повідомляє H2 View. Таким чином, загальні інвестиції в стартап становлять на даний момент більше $50 млн.

У 2021 році в молоду компанію ZeroAvia, яка зробила в минулому році польоти літака на водневих паливних елементах, вже інвестували такі компанії і фонди, як Horizon Ventures, Breakthrough Energy Ventures, Ecosystem Integrity Fund, Summa Equity і Shell Ventures.

Дане фінансування прискорить розробку ZeroAvia воднево-електричного двигуна для літака на мінімум 50 місць. Подібний літак американська компанія сподівається впровадити в сегмент комерційного авіатранспорту до 2026 року.

«Це нове фінансування прискорить наш шлях до рішень з нульовим рівнем викидів для великих регіональних літаків в комерційних масштабах», – сказав генеральний директор і засновник ZeroAvia Вал Міфтахов.

«Інноваційна технологія з нульовим рівнем викидів швидко розвивається, і ми підтримуємо розвиток водню в якості альтернативного джерела палива, тому що ми вважаємо, що він може дозволити нам досягти справжнього нуля викидів на близькомагістральних маршрутах до 2050 року», – сказав генеральний директор British Airways Шон Дойл.