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    British Airways вклала в водневі авіаційні технології $23 млн

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    Британські авіалінії кинулися в водневий простір &nbsp; - British Airways вклала в водневі авіаційні технології $23 млн

    Британські авіалінії кинулися в водневий простір

     

    Фото: h2-view.com

    У водневий авіаційний стартап ZeroAvia інвестовано вже понад $50 млн

    British Airways інвестували в каліфорнійську компанію ZeroAvia, яка займається адаптацією сучасної авіатехніки с водневим паливом, $23 млн, – повідомляє H2 View. Таким чином, загальні інвестиції в стартап становлять на даний момент більше $50 млн.

    У 2021 році в молоду компанію ZeroAvia, яка зробила в минулому році польоти літака на водневих паливних елементах, вже інвестували такі компанії і фонди, як Horizon Ventures, Breakthrough Energy Ventures, Ecosystem Integrity Fund, Summa Equity і Shell Ventures.

    Дане фінансування прискорить розробку ZeroAvia воднево-електричного двигуна для літака на мінімум 50 місць. Подібний літак американська компанія сподівається впровадити в сегмент комерційного авіатранспорту до 2026 року.

    «Це нове фінансування прискорить наш шлях до рішень з нульовим рівнем викидів для великих регіональних літаків в комерційних масштабах», – сказав генеральний директор і засновник ZeroAvia Вал Міфтахов.

    «Інноваційна технологія з нульовим рівнем викидів швидко розвивається, і ми підтримуємо розвиток водню в якості альтернативного джерела палива, тому що ми вважаємо, що він може дозволити нам досягти справжнього нуля викидів на близькомагістральних маршрутах до 2050 року», – сказав генеральний директор British Airways Шон Дойл.

    Теги: інвестиції літак технології фінансування водень
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