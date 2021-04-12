У Кремлі заявили, що ніяких запитів щодо переговорів Путіна та Зеленського не бачили

За словами Пєскова, Путіну «є що сказати» Зеленському

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував заяву прессекретарки президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель про запит на переговори президентів, передають російські ЗМІ.

«Ні, в останні дні я не бачив ніяких запитів, мені невідомо, щоб були в останні дні якісь запити», – сказав Пєсков.

На питання про те, чи є Путіну що сказати Зеленському, Пєсков відповів, що є, і це «з приводу розрядки напруженості та запобігання потенційної війни в Донбасі».

Він також додав, що сподівається, «що політична мудрість візьме верх в Києві і провокаційні дії зійдуть нанівець».

12 квітня речниця Зеленського заявила Reuters: «Адміністрація президента, звичайно, подала запит поговорити з Володимиром Путіним. Ми ще не отримали відповіді й дуже сподіваємось, що це не відмова від діалогу».

Сьогодні Мендель пояснила, що Зеленський направив запит Путіну на предмет переговорів щодо необхідності зниження ескалації на Донбасі відразу після загибелі чотирьох українських військовослужбовців унаслідок обстрілу поблизу селища Шуми Донецької області 26 березня.

Наступного тижня планується двостороння зустріч між президентами України та Франції для обговорення врегулювання ситуації та зниження рівня ескалації на Донбасі.

Радник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Олексій Арестович казав, що Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військових на сході України 26 березня.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів. Усі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України.

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