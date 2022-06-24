Рашисти знищили дороги та міст на під’їзді до Лисичанська (фото, відео)

Після руйнації вантажівка до міста не проїде

Росіяни нищать дороги з вертольотів

На Луганщині рашисти знищують з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська. Про це повідомив Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook

«Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде», – написав Гайдай.

Як повідомлялося, окупанти взяли під контроль Миколаївку. Водночас нашим військовим вдалось відбити атаку на Лисичанськ.

До слова, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

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