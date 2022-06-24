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  4. Рашисти знищили дороги та міст на під’їзді до Лисичанська (фото, відео)
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    Події в Україні

    Рашисти знищили дороги та міст на під’їзді до Лисичанська (фото, відео)

    Після руйнації&nbsp;вантажівка до міста не проїде - Рашисти знищили дороги та міст на під’їзді до Лисичанська (фото, відео)
    Після руйнації вантажівка до міста не проїде
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Росіяни нищать дороги з вертольотів

    На Луганщині рашисти знищують з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська. Про це повідомив Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook

    «Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде», – написав Гайдай.

    Як повідомлялося, окупанти взяли під контроль Миколаївку. Водночас нашим військовим вдалось відбити атаку на Лисичанськ.

    До слова, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

    Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

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    Теги: росія окупанти Луганщина дороги війна Україна транспорт окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Рашисти знищили дороги та міст на під’їзді до Лисичанська (фото, відео)