У бєлгородський військкомат прилетіли коктейлі Молотова (фото)

У Бєлгороді горів міський військкомат, у один із кабінетів невідомий закинув пляшки із запалювальною сумішшю

Невідомий намагався спалити будівлю військової установи прикордонного російського міста

У Бєлгороді в ніч з 23 на 24 червня сталася пожежа у військовому комісаріаті. Про це пише місцевий Telegram-канал «Жесть Бєлгород».

Про пожежу у міському військкоматі стало відомо ще уночі, близько 3:00. Горів кабінет на першому поверсі будівлі цієї установи.

Уранці з’явилася інформація про те, що причиною пожежі бєлгородського військкомату став зумисний підпал.

За попередніми даними, невідомий чоловік розбив вікно одного з кабінетів та кинув усередину пляшки із «коктейлем Молотова». Саме це спричинило пожежу – загорівся стіл у кабінеті.

Втім, МНСники досить швидко упоралися із пожежею.

Нагадаємо, у Бєлгородській області час від часу фіксуються обстріли прикордонних сіл, у яких місцева влада звинувачує Збройні сили України.

Так, у кінці травня рашисти заявили, що Україна нібито обстріляла порожнє село на Бєлгородщині, поранивши там одну людину, яка невідомо звідки взялася на відселеній території.

У травні вибухи були зафіксовані у самому Бєлгороді.

Також у цьому місті – першому в Росії – почали зупиняти громадський транспорт через санкції.

Тим часом, з вивіски популярного у Бєлгороді ресторану української кухні «Корчма» прибрали згадку про Україну.