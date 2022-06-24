  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. У бєлгородський військкомат прилетіли коктейлі Молотова (фото)
рус
    Політика

    У бєлгородський військкомат прилетіли коктейлі Молотова (фото)

    У Бєлгороді горів міський військкомат, у один із кабінетів невідомий закинув пляшки із запалювальною сумішшю - У бєлгородський військкомат прилетіли коктейлі Молотова (фото)
    У Бєлгороді горів міський військкомат, у один із кабінетів невідомий закинув пляшки із запалювальною сумішшю
    фото з російських ресурсів

    Невідомий намагався спалити будівлю військової установи прикордонного російського міста

    У Бєлгороді в ніч з 23 на 24 червня сталася пожежа у військовому комісаріаті. Про це пише місцевий Telegram-канал «Жесть Бєлгород».

    Про пожежу у міському військкоматі стало відомо ще уночі, близько 3:00. Горів кабінет на першому поверсі будівлі цієї установи.

    Уранці з’явилася інформація про те, що причиною пожежі бєлгородського військкомату став зумисний підпал.

    За попередніми даними, невідомий чоловік розбив вікно одного з кабінетів та кинув усередину пляшки із «коктейлем Молотова». Саме це спричинило пожежу – загорівся стіл у кабінеті.

    Втім, МНСники досить швидко упоралися із пожежею.

    Нагадаємо, у Бєлгородській області час від часу фіксуються обстріли прикордонних сіл, у яких місцева влада звинувачує Збройні сили України.

    Так, у кінці травня рашисти заявили, що Україна нібито обстріляла порожнє село на Бєлгородщині, поранивши там одну людину, яка невідомо звідки взялася на відселеній території.

    У травні вибухи були зафіксовані у самому Бєлгороді.

    Також у цьому місті – першому в Росії – почали зупиняти громадський транспорт через санкції.

    Тим часом, з вивіски популярного у Бєлгороді ресторану української кухні «Корчма» прибрали згадку про Україну.

    Читайте також:
    Теги: пожежа росія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У бєлгородський військкомат прилетіли коктейлі Молотова (фото)