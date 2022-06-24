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  4. Луганщина: окупанти захопили Миколаївку, атаку на Лисичанськ відбито (фото)
рус
    Події в Україні

    Луганщина: окупанти захопили Миколаївку, атаку на Лисичанськ відбито (фото)

    Луганщина: окупанти захопили Миколаївку, атаку на Лисичанськ відбито (фото)
    фото: Сергій ГАйдай

    Російські бійці спробували наступати поблизу Мирної Долини

    Окупанти взяли під контроль Миколаївку. Водночас нашим військовим вдалось відбити атаку на Лисичанськ. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Атаку на Лисичанськ відбито, в Сєвєродонецьку – бої, росіяни оволоділи Миколаївкою», - написав Гайдай.

    ЗСУ вдалось успішно відбити наступ загарбників на Лисичанськ. Вони прагнули йти на південну його околицю. Там окупанти зазнали чималих втрат, тож їм довелось відступити.

    Натомість це ж прокрутити у Миколаївці не вдалось. Її ворог захопив. Зробили це загарбники завдяки штурмовим групам, які входять до складу 1 армійського корпусу.

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    Луганщина: окупанти захопили Миколаївку, атаку на Лисичанськ відбито (фото)
    Луганщина: окупанти захопили Миколаївку, атаку на Лисичанськ відбито (фото)
    Луганщина: окупанти захопили Миколаївку, атаку на Лисичанськ відбито (фото)
    Луганщина: окупанти захопили Миколаївку, атаку на Лисичанськ відбито (фото)
    Луганщина: окупанти захопили Миколаївку, атаку на Лисичанськ відбито (фото)
    Луганщина: окупанти захопили Миколаївку, атаку на Лисичанськ відбито (фото)
    Луганщина: окупанти захопили Миколаївку, атаку на Лисичанськ відбито (фото)

    Сергій Гайдай додав, що 23 червня, а також зранку цього дня російські бійці спробували наступати поблизу Мирної Долини. Наразі там усе ще тривають бої. Водночас зупинити інший наступ вдалось поблизу Борівського.

    «А ще в Лисичанську знайдені тіла двох загиблих, пораненого чоловіка госпіталізовано до Чернівців», - додав Гайдай.

    Нагадаємо, війська загарбників вкотре обстріляли із «Ураганів» Криворізький район Дніпропетровщини.

    До слова, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

    Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Луганщина: окупанти захопили Миколаївку, атаку на Лисичанськ відбито (фото)