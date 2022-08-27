Рашисти обстріляли Харків з «Урагана». Терехов повідомив про наслідки

Окупанти влучили на територію одного з підприємств

Сьогодні, 27 серпня, у Харкові пролунало декілька вибухів. В області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».

Згодом харківській міський голова Ігор Терехов заявив, що російська армія завдала удару по підприємству, яке розташоване у Шевченківському районі. Для удару рашисти використали касетний «Ураган». Внаслідок обстрілу постраждалих та пожежі немає.

«Приліт в Шевченківський район Харкова на територію одного з підприємств. Влучили касетою «Ураган». Обійшлося без жертв і пожежі не було», – написав Терехов.

Нагадаємо, у результаті обстрілу Харкова у ніч на 27 серпня постраждали дві будівлі у центрі міста.

Нагадаємо, триває 185-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися просунутися на Херсонщині та Донеччині, обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури.

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