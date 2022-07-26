Ранковий обстріл Харкова: Терехов розповів перші подробиці

У Харкові під ранок знову прозвучали вибухи

Снаряди окупантів потрапили до однієї з частин Харкова, що ближче до центру

У Харкові є потрапляння російських снарядів у цивільний об'єкт поблизу центра міста, Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, у Харкові під ранок знову прозвучали вибухи. У соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними.

«Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку», – повідомив Терехов.

Про жертв поки що інформації немає.

«Сподіваюся, що постраждалих чи загиблих не буде. Прошу всіх харків'ян бути дуже обережними», – зазначив Харківський міський голова.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.

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