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    Новини

    Ранковий обстріл Харкова: Терехов розповів перші подробиці

    У Харкові під ранок знову прозвучали вибухи - Ранковий обстріл Харкова: Терехов розповів перші подробиці
    У Харкові під ранок знову прозвучали вибухи
    фото з відритих джерел

    Снаряди окупантів потрапили до однієї з частин Харкова, що ближче до центру

    У Харкові є потрапляння російських снарядів у цивільний об'єкт поблизу центра міста, Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

    Нагадаємо, у Харкові під ранок знову прозвучали вибухи. У соцмережах пишуть, що вибухи були досить гучними.

    «Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку», – повідомив Терехов.

    Про жертв поки що інформації немає.

    «Сподіваюся, що постраждалих чи загиблих не буде. Прошу всіх харків'ян бути дуже обережними», – зазначив Харківський міський голова.

    Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Нікополь.

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    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл мер Україна окупація Ігор Терехов #stoprussia
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    Ранковий обстріл Харкова: Терехов розповів перші подробиці