Осіннього призову не буде: президент підписав указ 

В Україні не проводитимуть осінній призов на строкову військову службу

Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу та відклав осінню демобілізацію. Про це йдеться в указі №678 від 30 вересня.

Цим указом внесено зміни до указу № 687 від 29 грудня 2021 року про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби та терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2022 році.

Пункти указу про демобілізацію, заплановану у жовтні-грудні, доповнені словами, що вона буде не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації. При цьому скасовано призов на строкову військову службу у жовтні-грудні.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Раніше, у квітні Зеленський скасував весняний призов на строкову службу до армії та відклав весняну демобілізацію.

На початку квітня Генеральний штаб Збройних сил повідомив, що у 2022 році весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інші формування не проводитиметься.

Нагадаємо, що в Росії строковиків навпаки призиватимуть. До війська підуть 120 тис. росіян.

Також оголошена в РФ «часткова мобілізація» не має конкретних термінів і завершиться лише за рішенням російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, у зв’язку з суттєвою нестачею людських ресурсів, в першу чергу, офіцерських кадрів, російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ.