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У Москві співробітники військкоматів почали «опечатувати» квартири призовників (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Москві співробітники військкоматів почали «опечатувати» квартири призовників (фото)
Працівники військкоматів у Москві ходять по квартирах і опечатують двері
фото ілюстративне

На деяких паперових вирізках вказане прізвище самого призовника

У Москві співробітники військкоматів і люди, які розносять повістки в межах мобілізації в РФ, почали опечатувати двері квартир, у які їм не вдалося потрапити. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У повідомленнях, які працівники військкоматів розміщують на дверях, ідеться про необхідність вийти на зв'язок із призовним пунктом.

«Військовий комісаріат (об'єднаного Перівського району Москви) просить вас звернутися за адресою: вулиця Лазо, будинок 1», – такий текст залишають на «опечатаній» квартирі.

На деяких паперових вирізках ще вказане прізвище самого призовника та номер телефону, на який можна звернутися. Проте на таких папірцях немає ані підпису, ані штампу.

У Москві співробітники військкоматів почали «опечатувати» квартири призовників (фото) фото 1
У Москві співробітники військкоматів почали «опечатувати» квартири призовників (фото) фото 2

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. 

До слова, у Росії триває часткова мобілізація, яка має закрити найпроблемніші для Кремля ділянки фронту. Щоправда, мобілізовані вже повідомляють, що їх кидатимуть у бій без жодної підготовки. Також мобілізовані скаржаться на нелюдські умови проживання у пунктах збору призовників. 

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