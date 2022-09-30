Ізраїль відкликає на свою територію солдат із громадянством РФ

Військовослужбовцям ЦАХАЛ, які мають російське громадянство, також заборонено відвідувати Росію

Усім військовослужбовцям ізраїльської армії, які мають російське громадянство і перебувають на території Росії, наказано негайно повернутися до Ізраїлю. Про це повідомляє у Twitter редактор Walla Гай Эльстер з посиланням на місцевого чиновника.

«Ізраїльський чиновник каже, що армія наказує всім своїм солдатам з російськими паспортами, які перебувають у Росії, негайно повернутися до Ізраїлю», – йдеться в повідомленні.

Крім того, чинним військовослужбовцям ЦАХАЛ, які мають російське громадянство, також заборонено відвідувати Росію.

Як раніше повідомлялося, Україна сьогодні подасть заявку на пришвидшений вступ до НАТО.

У Держдумі РФ вже прокоментували подання Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО. Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький вважає, що це означає прямий вступ Альянсу у військовий конфлікт.