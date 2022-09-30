Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль відкликає на свою територію солдат із громадянством РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль відкликає на свою територію солдат із громадянством РФ
фото ілюстративне

Військовослужбовцям ЦАХАЛ, які мають російське громадянство, також заборонено відвідувати Росію

Усім військовослужбовцям ізраїльської армії, які мають російське громадянство і перебувають на території Росії, наказано негайно повернутися до Ізраїлю. Про це повідомляє у Twitter редактор Walla Гай Эльстер з посиланням на місцевого чиновника.

«Ізраїльський чиновник каже, що армія наказує всім своїм солдатам з російськими паспортами, які перебувають у Росії, негайно повернутися до Ізраїлю», – йдеться в повідомленні.

Крім того, чинним військовослужбовцям ЦАХАЛ, які мають російське громадянство, також заборонено відвідувати Росію.

Ізраїль відкликає на свою територію солдат із громадянством РФ фото 1

Як раніше повідомлялося, Україна сьогодні подасть заявку на пришвидшений вступ до НАТО.

У Держдумі РФ вже прокоментували подання Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО. Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький вважає, що це означає прямий вступ Альянсу у військовий конфлікт. 

Теги: росія Ізраїль Україна НАТО війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вступ України до НАТО. Перша реакція Кремля
Вступ України до НАТО. Перша реакція Кремля
Сьогодні, 18:01
Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписують історичну заявку на вступ України до НАТО (відео)
Зеленський, Стефанчук та Шмигаль підписують історичну заявку на вступ України до НАТО (відео)
Сьогодні, 17:32
Україна подає заявку на вступ до НАТО – Зеленський (відео)
Україна подає заявку на вступ до НАТО – Зеленський (відео)
Сьогодні, 17:17

Соціум

Ізраїль відкликає на свою територію солдат із громадянством РФ
Ізраїль відкликає на свою територію солдат із громадянством РФ
Найбільший ядерний реактор Європи вперше вийшов на повну потужність
Найбільший ядерний реактор Європи вперше вийшов на повну потужність
Відомий історик втік із Росії 
Відомий історик втік із Росії 
Кремль придумав «подарунок» для молоді: разом із паспортом видають повістки 
Кремль придумав «подарунок» для молоді: разом із паспортом видають повістки 
«Могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі
«Могилізація». Росіяни б'ються між собою та палять адмінбудівлі
У США ураган Ієн забрав життя семи людей
У США ураган Ієн забрав життя семи людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Генсек НАТО готує екстрене звернення
78K
Путін готує «святкове звернення». Перші кадри з Красної площі 
67K
Як повалити Путіна? Що говорить наука
58K
Втеча росіян за кордон. Узбекистан підготував неприємний сюрприз для Путіна
57K
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
50K
Кремль святкує криваву анексію. Хто приїхав до Путіна (фото, відео)

Новини

Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
Сьогодні, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Вчора, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
28 вересня, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
28 вересня, 16:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту