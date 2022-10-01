Путінська влада оголосила мобілізацію безстроковою

Мобілізовані росіяни не зможуть звільнитися зі служби

Оголошена в РФ «часткова мобілізація» не має конкретних термінів і завершиться лише за рішенням російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомили на порталі «Объясняем.рф».

Там уточнили, що більше таких повноважень ніхто не має. Також якщо у військовослужбовця закінчиться контракт під час мобілізації, він не зможе звільнитися зі служби.

«Припинення дії контракту після закінчення його терміну в період часткової мобілізації не передбачено. Контракти продовжують свою дію до закінчення спеціальної військової операції», – йдеться у повідомленні.

Мобілізовані можуть бути звільнені лише після досягнення граничного віку служби, за станом здоров'я та у разі вироку суду, пов'язаного з позбавленням волі.

При цьому мобілізованому дозволяється змінити рід військ. «Так, можна, якщо ваша військово-облікова спеціальність відповідає військово-обліковим спеціальностям, передбаченим в інших видах та родах військ ЗС РФ», – наголошується в повідомленні.

Раніше заступник військового комісара Москви Максим Локтєв відмовився розголошувати терміни завершення мобілізації, пославшись на те, що ця інформація відноситься до обмежених відомостей. За його словами, у них на руках є якийсь план відправки мобілізованих до збройних сил Росії, і поки що «відставань немає».

Як відомо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Військкомати в РФ встановили «тарифи» на відстрочку від мобілізації.