Чому не треба боятися мобілізація в Росії: роз'яснення ГУР

Буданов розповів, чому не треба боятися мобілізація в Росії

РФ потрібно визнати, що напад на Україну був помилкою

Не слід боятися мобілізація в Росії, адже вона лише пришвидшить поразку країни-агресора у війні проти України. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

«Мобілізація – не треба її боятися, насправді це подарунок для нас, це тільки пришвидшить процес, який вже неможливо спинити. Це його (Путіна, – ред.) агонія. Вони зараз стикнуться з проблемою, яку ми вже пережили», – сказав він.

Буданов додав, що Росія загнала себе в глухий кут, але з нього ще реально вийти.

За його словами, РФ потрібно визнати, що напад на Україну був помилкою. Він додав, що росіяни знають як це показати. Окупаційній армії слід вийти за адмінкордони 1991 року і почати вибудовувати діалог з усім світом.

Нагадаємо, Буданов спрогнозував, що взимку війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року.

Додамо, триває 219-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.